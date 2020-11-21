Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle kent merkezinde 5, Hozat'ta 6, Nazımiye’de 5, Pertek’te 5, Mazgirt’te 3, Pülümür’de 1 olmak üzere 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: DHA]

Karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Tunceli- Erzincan karayolundaki Pülümür ilçesi Cankurtaran mevkiiinde yoğun sis ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler sürücüleri zincirsiz şekilde yola çıkmamaları konusunda uyarırken, yağışa hazırlıksız yakalan bazı sürücüler kaza yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte 2 bin rakımlı Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Dağı eteklerinde de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Bölgede koyun sürülerini otlatan üreticiler, kar yağışının etkili olmasından dolayı olumsuz etkilendi.

[Fotoğraf: DHA]

Beyaz örtüyle kaplanan meralarda otlayan koyunlar ve çobanlar zor anlar yaşadı.

Muğla'da yoğun kar yağışı

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Muğla’nın yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı başladı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Girdev yaylasında yoğun kar yağışı dolayısıyla karayolu kapandı ve çobanlar mahsur kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kar yağışında mahsur kalan çobanlar yardım istedi.

Büyükşehir ekipleri bölgeye ulaştı ve mahsur kalan çobanları kurtardı. Ekipler daha sonra kar yağışı dolayısıyla kapanan 13 kilometrelik yayla yolunu temizledi.

[Fotoğraf: İHA]