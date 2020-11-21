Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada ihbar edilen maskesiz turist çifte ceza
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beşiktaş’ta girdikleri iş yerinde maske takmadan alışveriş yapan turist çift, uyarılara aldırış etmeden alışverişlerini sürdürdü. Çiftin fotoğrafını sosyal medyadan gören polis ekipleri, turist çifti kaldıkları otelde bularak ceza kesti.
Dün akşam saatlerinde Ihlamurdere Caddesi üzerinde bulunan bir çiğköfteciden alışveriş yapan turist çift maske takmadı.
G.G isimli kişi, turist çifti maske takmaları konusunda uyardı.
Uyarıları dinlemediler
Uyarıya rağmen maske takmayan çiftin fotoğraflarını çeken kişi, fotoğrafları Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabına gönderdi.
İhbarı değerlendiren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Polis, çiftin kaldığı otele giderek ceza kesti
Yapılan incelemelerde turist çiftin Şişli’de bir otelde kaldığı belirlendi.
Polis ekipleri, gece saatlerinde otele giderek turist çifte maske takmadıkları için 1800 lira para cezası ceza kesti.
Etiketler: Koronavirüs
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