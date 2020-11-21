Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da bir köy daha karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlık, Akçabel köyünün, COVID-19 tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığını duyurdu.
Karar doğrultusunda, jandarma ekiplerince köyün dışında önlem alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs
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