Türkiye, deniz, kum, güneş denildiğinde akla gelen ülkeler arasındaki yerini çoktan almıştı.

Turizmi 12 aya çıkarmak için başlatılan projeler sayesinde, artık Türkiye'nin karlı dağları da yabancı turistlerin rotasına girdi.

Çok değil 10 yıl öncesine kadar kış mevsiminde kayak merkezlerine gelen yabancıların sayısı en fazla 3,5 milyondu. Artan yatırımlar ve çeşitlenen destinasyonlar sayesinde 2020 yılında bu sayı 10 milyona yaklaştı.

Salgının gölgesinde kış turizmi

Kış turizminde yükselen ivme şimdi önemli bir tehditle karşı karşıya...

Ulaşım kolaylığı ve özellikle Kapadokya'ya yakınlığı sebebiyle bilinen Erciyes Dağı'na yılın ilk kar yağışı gerçekleşti. Bu yıl dağa charter seferleri sayesinde yaklaşık 50 bin yabancı turist bekleniyor. Onları endişelendiren tek şey ise yoğun şekilde ikinci dalgasını hissettiğimiz koronavirüs salgını.

Kayak merkezlerinde üst düzey önlemler alındı

Uludağ, Kartalkaya, Kartepe ve son yıllarda yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Palandöken ve Erciyes...

Türkiye'nin, Alpler'deki tesislerle rekabet edebilecek düzeydeki kayak merkezleri, bu sezonu salgına kurban etmemek için çaba gösteriyor. Üst düzey önlemler alındı.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı "Biliyorsunuz kayak sporu açık havada ve sosyal mesafeye daha yatkın ve de kask ve maskeyle yapılan bir spordur. Yani insanlar zaten otomatik olarak yüzlerini gözlerini kapatırlar. Erciyes'te de zaten kasksız kayak yapmak mümkün değildir. Bizim sahada çok büyük bir sıkıntımız yok ama insanların bir araya geldiği, kiralama dükkanları, yeme içme mekanları ve telesiyejlerle alakalı tedbirlerimizi yazdan itibaren başlattık" dedi.

Kayak malzemeleri tek kullanımlık olacak

Kayak malzemelerinin kiralandığı merkezlerde de sıkı önlemler alındı. Öncelikle bu yıl gelen her turist kayak yapmadan önce tek kullanımlık tulumu giymek zorunda. Kayak kıyafetini bunun üstüne giyinecek. Yine aynı şekilde kayak ayakkabısından önce bu tek kullanımlık çorabı giyecek ayağına. Ve son olarak da kaskı takmadan önce içine yine tek kullanımlık boneyi giymek zorunda.

Kayak Evi İşletmecisi Nevin Erdenler ise "Galoş ve ekipmanlar yeni tedbirler olarak alındı. Hijyen odamız var ayrıca. O adada giysiler özel ışınlarla dezenfekte ediliyor. Ortamı da sürekli dezenfekte ediyoruz. Zaten bununla ilgili görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. 2 saatte bir ozonla her taraf yeniden dezenfekte ediliyor" diye konuştu.

'Alp ülkelerinde sınırların kapatılmış olması bize yaradı'

Şu ana kadar gelen rezervasyonlar umut verici. Buna, aslında salgının da bir nebze katkısı var.

Dr. Murat Cahid Cıngı, şu anda Alp ülkelerinde uçuş yasağı gibi önlemler nedeniyle çok sayıda tedbir olduğunu bundan dolayı Rusya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden bütün turistlerin yönlerini Erciyes'e çevirdiklerini söyledi.

TÜRSAB Erciyes Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ali Emre Nart ise konuyla ilgili şunları aktardı:

"Otellerimiz yüzde 70 doluluk kapasitesine şu anda ulaştı. Haftada aşağı yukarı 5-6 tane charter uçak inişi bekleniyor Kayseri'ye. Ayrıca havalimanımıza günlük 8-10 tane normal tarifeli uçaklar iniyor. Hem münferit hem de grup şeklinde rezervasyonlarımız gelmeye başladı."

Yurt dışı rezervasyonlar umut verici

Sadece Erciyes değil, geçen sezon 60 bine yakın yabancı misafir ağırlayan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde de doluluk oranı yüzde 80'i buldu.

Ukrayna, Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep devam ediyor. Ancak yaz turizmine darbe vuran salgın yüzünden deyim yerindeyse diken üstünde bekleyiş sürüyor.

Cıngı, "Her ne kadar şu anda işler kağıt üzerinde çok pozitif görünüyorsa da, hem Türkiye kaynaklı hem de yabancı turistlerin geleceği ülkelerin pozisyonlarında pandemi salgınında bir büyük sıkıntı olursa o zaman nasıl hareket edeceğiz tam bilemiyorum ama şu andaki görüntüler gayet iyi gidiyor" dedi.

Kayak merkezlerinde hazırlıklar tamam

Ağırlıklı olarak yerli turistlerin tercih ettiği Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe'de de hazırlıklar tamam. Anadolu'nun çeşitli noktalarında bulunan kayak merkezleri, bulundukları şehri ekonomik olarak kalkındırıyor.

Nart, "Geçen yıl 100 milyon dolar şeklinde bir gelir tespit edildi şehirde. Rent a car'ı, oteli, restorantları, kayak odaları ciddi anlamda gelir sağlıyor. Bu da şehrin ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyor" dedi.

Gözler salgınla ilgili gelişmelerde

Tüm merkezlerde sezon Aralık ayı ortasında başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek.

Turizmcilerin gözü her zamanki gibi yağacak karda, ama bu yıl artık kulakları da salgınla ilgili yaşanacak yeni gelişmelerde. Tek dilekleri, sezonu en az hasarla atlatmak...

Haber: Tayfun Öçal

Kamera: Mustafa Oğuz

