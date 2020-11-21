Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onayı ile gerçekleşen turda, zaman zaman sisin arasında kaybolan balonlar güzel görüntülere sahne oldu.

[Fotoğraf: AA]

Tura katılan turistler, yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede karşılaştıkları manzarayı ölümsüzleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Görüş mesafesi 150 metreye kadar düştü

Sisli havayla bütünleşen peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde gerçekleşen turun ilginç bir deneyim olduğunu dile getiren Ukraynalı turist Yevgeniy Kondratenko, "Kapadokya çok güzel bir manzaraya sahip. Balon turuna katılarak etrafı kuş bakışı izlemek harika ama sis arasında uçmak ise çok fantastik bir durum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yer yer görüş mesafesinin 150 metreye kadar düştüğü bölgede, günün ilk ışıklarıyla Göreme beldesinden yükselen sıcak hava balonları yaklaşık bir saat süren turun ardından farklı vadilere iniş yaptı.