Bağcılar'da dün yapılan denetimlerde 200 gram ekmeğin bazı fırınlarda 1,5 liraya, bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığı ortaya çıktı. 'İstanbul Fırıncılar Odası'nın tarifesini uyguluyorduk' diyen fırınlara ceza kesildi.

İstanbul Valiliğinden denetimlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine Valiliğimiz koordinasyonunda Bağcılar ilçemizdeki 121 fırının tamamında "Gramaj-Fiyat ve Tarife Denetimi" yapıldı.

Denetimlerde 48 personel görev aldı

Kaymakamlık, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 16 ekipte 48 personel görev yaptı.

Yapılan denetimlerde, 12 fırının standartlara uyduğu, 93 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Fiyat/gramaj tarifesine uymayan her işletmeye asgari 10 bin lira olmak üzere ceza teklif tutanağı düzenlendi.

Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54. maddesi gereğince 16 fırında 43 ayrı ürün çeşidinde fiyat etiketi bulunmadığından her bir ürün çeşidine 415 lira ceza uygulandı.

Konuyla ilgili şikayetler Haksız Fiyat Artışı Bildirimi uygulaması üzerinden veya Alo175 telefon hattı üzerinden yapılıyor.