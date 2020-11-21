Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, el yapımı patlayıcı ve çeşitli kimyasal maddeler de ele geçirildi.
İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Sarıyer'de 20 adrese hava destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 4 telsiz, 45 havai fişek, 1450 gram ağırlığında çeşitli kimyasal maddeler ve bilyelerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 2 örgütsel içerikli pankart ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", diğerinin de "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından arandıkları belirlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü
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