Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da bir mahalleye karantina kararı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Mahalleye giriş ve çıkışlar da kapatıldı.
Karacasu ilçesi Yukarı Görle Mahallesi yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri, zorunlu haller dışında giriş çıkışa izin vermiyor.
Etiketler: Koronavirüs
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