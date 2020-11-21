İstanbul Havalimanı'nda polis, Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına giden bir kadının hareketlerinden şüphelendi.

Pasaportun sahte olabileceğini değerlendiren polis, kadına parmak izi kontrolü yaptı.

Kimlik bilgisi ile pasaporttaki bilgi eşleşmedi. Şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan sorguda, kadının Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

