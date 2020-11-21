Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 11:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK'lı kadın sahte pasaportla yurt dışına kaçarken yakalandı
Hakkında "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan kadın, İstanbul'dan Brezilya'ya sahte pasaportla kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı.
İstanbul Havalimanı'nda polis, Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına giden bir kadının hareketlerinden şüphelendi.
Pasaportun sahte olabileceğini değerlendiren polis, kadına parmak izi kontrolü yaptı.
Kimlik bilgisi ile pasaporttaki bilgi eşleşmedi. Şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan sorguda, kadının Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Terör Örgütü
Son Haberler
- 12:46
- 12:36
- 12:26
- 12:32
- 12:22
Sıradaki Haber
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz