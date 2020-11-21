Kırıkhan Belediyesine ait hasta nakil aracının sürücüsü Mustafa Başbay, COVID-19 tanısı konulan kişiyi evinden almak için seyrettiği Atatürk Caddesi'nde, kendisine yol vermeyen bir otomobilin şoförüyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü, Başbay'ı darbederek olay yerinden uzaklaştı. Darp raporu alan Başbay, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başbay yüzünde ve boynunda darp izleri bulunduğunu söyleyerek, "Vakayı almaya giderken selektör yaparak sol şeride geçtim. Karşıdaki bir araç yol verdi, arkasındaki adam durmadı ve aracı üzerime sürdü. Ben kenara kaçtım 'senin ne işin var burada?' dedi. 'Vakaya gidiyorum.' dedim, 'Buradan geçemezsin' diyerek tartışmayı sürdürdü ve indi aşağı bana kafa attı. Ben de dayanamayıp ona vurdum. Sonra da ayağım kayınca beni darbedip dövmeye başladı" dedi.

