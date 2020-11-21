1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan zorunluğu kış lastiği uygulaması ile birlikte araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, lastikçilerde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Nevşehir’de rot balans ve kış lastiği değiştiren Mehmet Sağlamer, kış lastiği değiştirme yoğunluğunun başladığını, ancak çok kişinin de lastik değişimi için kar yağışını beklediğini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Sağlamer, kış lastiği taktıracak sürücülerin lastik değişimi için 1 Aralık'ı beklememeleri gerektiğini aktardı.

Cezası 885 lira

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 885 lira ceza kesilecek.

[Fotoğraf: İHA]