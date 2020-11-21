Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü: 415 ürün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya’da ekipler tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 413 obje ile 2 Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle B.Y. ve M.B'nin evlerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda, farklı tarihi dönemlere ait, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, ok ucu, yüzük, zar şekilli taşlar ve mühürlerin de bulunduğu 413 obje ile 2 Kur'an-ı Kerim bulundu.
Şüphelilerden B.Y'nin malzemelerin kendisine ait olduğunu belirtmesi üzerine Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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