Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle B.Y. ve M.B'nin evlerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, farklı tarihi dönemlere ait, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, ok ucu, yüzük, zar şekilli taşlar ve mühürlerin de bulunduğu 413 obje ile 2 Kur'an-ı Kerim bulundu.

Şüphelilerden B.Y'nin malzemelerin kendisine ait olduğunu belirtmesi üzerine Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.