Cenani için salgın tedbirleri kapsamında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Burada Cenani'nin oğlu Kaya Cenani ve kızı Suzan Cenani taziyeleri kabul etti.

Namazın ardından Prof. Dr. Asım Cenani'nin cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

