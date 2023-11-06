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Türkiye
AA 06.11.2023 17:17

Tekirdağ'da bulunan Fransız kadının tedavisi İstanbul'da devam edecek

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde avcıların maden sahasında tesadüfen sesini duyarak bitkin halde bulduğu 61 yaşındaki Fransız Marie Laure Beaute'nin tedavisi, sevk edildiği İstanbul'daki hastanede devam edecek.

Tekirdağ'da bulunan Fransız kadının tedavisi İstanbul'da devam edecek
[Fotograf: AA]

Çorlu ilçe merkezine 20 kilometre uzakta Yenice Mahallesi'ndeki taş ocaklarının olduğu maden sahasında dolaşan avcılar 25 Eylül günü bir kişinin kısık sesle yardım istediğini fark etmiş, sese yönelen avcılar, başında kask olan ve yerde bitkin halde yatan bir kadınla karşılaşmıştı.

Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, kayalık araziden geçerek bölgeye ulaşan görevliler, Beaute'yi ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırmıştı.

Kaburga ve omurgasında kırıklar olan Fransız kadın ameliyat edilmiş, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Beaute, bir ay boyunca entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştı.

Tedavilere yanıt veren ve hayati tehlikesi ortadan kalkan Beaute, kendi isteğiyle İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.

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