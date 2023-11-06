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Türkiye
DHA 06.11.2023 15:24

Polat çiftinin araçları yediemin otoparkına çekildi

Sosyal medyada lüks yaşamlarıyla gündeme gelen ve haklarında kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yapılan operasyon kapsamında el konulan otomobiller Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkında görüntülendi.

Polat çiftinin araçları yediemin otoparkına çekildi
[Fotograf: DHA]

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında `Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet` suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Polat çiftinin araçları yediemin otoparkına çekildi

Polat çiftinin el konulan 9 aracı ise yediemin otoparkına çekildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Polat çiftinin ev ve işyerlerinde bulunan 14 araca el koymuştu.

Polat çiftinin araçları yediemin otoparkına çekildi

El konulan araçlar çekicilerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine getirilerek burada sergilenmişti. Emniyette sergilenen araçlar daha sonra otoparka çekildi. Polat ailesine ait 9 araç yediemin otoparkında görüntülendi.

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