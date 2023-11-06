Malatya'da terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG üyesi oldukları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, DEAŞ üyesi 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.