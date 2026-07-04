Tekirdağ'da bir apartmanda patlama: 2 kişi öldü

Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı bir apartmanın son katında, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişinin ise tedbir amaçlı hastanede gözetim altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın etkisiyle dairede ve binanın dış cephesinde hasar oluşurken, apartmanın önünde park halinde bulunan 3 araç da üzerine düşen parçalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.