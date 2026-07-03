Açık 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.07.2026 20:20

10 ildeki sahte altın operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde, sahte altın üretip pazarladığı iddiasıyla gözaltına alınan 69 şüpheliden 22'si tutuklandı.

10 ildeki sahte altın operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 10 ilde 150 ekip ve 490 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 69 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, yarım gram, reşat, gremse ve figürlü toplam 10 bin 749 sahte altın ile 123 mühür, 5 kilogram sahte altın, 112 tarihi eser, 10 tabanca, 9 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 3 bin 338 fişek, 26 sentetik hap ele geçirildiği kaydedildi.

10 ilde 'sahte altın' operasyonu
10 ilde 'sahte altın' operasyonu

Şüphelilerden 18’i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 22'si tutuklandı, 23'ü için adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Altın
Sıradaki Haber
Beykoz'da hafta sonu denize girmek yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:05
Ankara'da 'yeni nesil' suç örgütlerine operasyon: 55 şüpheli tutuklandı
21:02
Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
20:40
Bakan Fidan Ankara İl Emniyet Müdürü Yüksek'i kabul etti
19:54
Beykoz'da hafta sonu denize girmek yasaklandı
19:43
İsrail'in 1000 gündür sürdürdüğü soykırım Gazze’de belediye hizmetlerini çöküşün eşiğine getirdi
19:34
Von der Leyen: İsrail'e yaptırımlar konusunda top artık üye devletlerin sahasında
Düzce'de sıcaktan etkilenen yarış atları yıkanarak serinletildi
Düzce'de sıcaktan etkilenen yarış atları yıkanarak serinletildi
FOTO FOKUS
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ