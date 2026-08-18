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TRT Haber 18.08.2026 00:03

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

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