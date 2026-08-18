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TRT Haber 18.08.2026 00:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunun hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayınlanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Gazi Meclisimizde tarihî bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen: Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli’ye ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna… Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a… AK Parti Grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma…Farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum. Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, Kanun’un belirlediği zeminde, ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz."

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