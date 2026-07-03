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Türkiye
TRT Haber 03.07.2026 17:13

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısı ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında hava şartlarının sertleşmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada; Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

MGM, kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgarın da etkili olabileceği belirtilerek, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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