İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında hava şartlarının sertleşmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada; Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgarın da etkili olabileceği belirtilerek, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği vurgulandı.