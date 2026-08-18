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TRT Haber 18.08.2026 00:16

9 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

9 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi.

Buna göre; Katar Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yakup Caymazoğlu, Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hakan Karaçay, Kuveyt Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Can Oğuz, Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nazmiye Başaran, Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüseyin Özdemir, Estonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Havva Yonca Gündüz Özçeri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Senem Güzel, İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan, Botsvana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ela Beşkardeş Karagöl atandı.

Ayrıca Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alındı.

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