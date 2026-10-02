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Savunma
TRT Haber 02.10.2026 09:25

ASELSAN'dan 488,5 milyon euroluk satış sözleşmesi

ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon euroluk satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'dan 488,5 milyon euroluk satış sözleşmesi

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon avro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır" bilgisi verildi.

 

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