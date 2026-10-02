ASELSAN'dan 488,5 milyon euroluk satış sözleşmesi

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon avro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır" bilgisi verildi.

ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon Avro olan bir satış sözleşmesi imzaladı.

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ASELSAN has signed a sales contract with a total value of EUR 488.5 million for the export of air defence systems to… pic.twitter.com/tiqdKt0v3q — ASELSAN (@aselsan) October 2, 2026