Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.07.2026 19:52

İstanbul'un 3 ilçesinde hafta sonu denize girmek yasaklandı

Beykoz, Arnavutköy ve Sarıyer'de dalga yüksekliğinin artması nedeniyle 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

İstanbul'un 3 ilçesinde hafta sonu denize girmek yasaklandı

Arnavutköy ve Sarıyer'de dalga yüksekliğinin artması nedeniyle 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 4-5 Temmuz'da dalga boyunun yüksek olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, can güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 gün boyunca ilçe sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişlerinin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçedeki sahillerde dalga yüksekliğinin artması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 4-5 Temmuz'da denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Beykoz Kaymakamlığı da Karadeniz'e kıyı olan sahil, plaj ve koylarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını açıklamıştı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Niğde-Ankara otobanında yolcu otobüsü yoldan çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
U17 Erkek Basketbol Milli Takımımız Dünya Kupası'nda yarı finalde
22:18
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı
21:53
UAEA: Zaporijya Nükleer Güç Santrali, savaştan bu yana 21. kez dış güç kaynağını kaybetti
21:11
Ordu'da hafta sonu için denize giriş yasağı
21:05
Ankara'da 'yeni nesil' suç örgütlerine operasyon: 55 şüpheli tutuklandı
21:02
Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
Düzce'de sıcaktan etkilenen yarış atları yıkanarak serinletildi
Düzce'de sıcaktan etkilenen yarış atları yıkanarak serinletildi
FOTO FOKUS
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ