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Ekonomi
AA 18.08.2026 02:20

Mikro ihracat kargolarının hava yolu transit süreçleri basitleştiriliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi kapsamındaki mikro ihracat kargolarının hava yolu transit süreçlerini basitleştirecek düzenleme bugün hayata geçiriliyor.

Mikro ihracat kargolarının hava yolu transit süreçleri basitleştiriliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihracata ilişkin gümrük süreçlerinin hızını ve etkinliğini artırmak, ticaret ekosisteminin işleyişini daha etkin hale getirmek ve ülkenin küresel rekabet gücüne katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi muhteviyatı mikro ihracat kargolarının, havalimanları arasındaki aktarma ve gümrük süreçlerini basitleştiren yeni düzenleme, Bakanlıkça bugün hayata geçirilecek.

Yapılan düzenlemeyle hava yoluyla taşınacak mikro ihracat kargoları, yurt dışına sevk edilecekleri ana aktarma havalimanlarına hızlı ve basitleştirilmiş bir usulle gönderilebilecek ve böylece kargoların yurt dışına çıkış süreçleri kolaylaştırılacak.

Yeni uygulamayla mikro ihracatçıların ve kargo firmalarının operasyonel süreçlerinin kolaylaştırılması, işlem sürelerinin kısaltılması ve operasyonel maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

Düzenlemenin, özellikle hızlı ve etkin lojistik süreçlere ihtiyaç duyan mikro ihracatçıların uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırarak Türkiye'nin ihracat kapasitesini ve küresel rekabetçiliğini güçlendirmesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

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