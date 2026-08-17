Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılan tutar 21,9 milyar liraya yükseldi

Aile ve Gençlik Fonu üzerinden evlenecek gençlere sağlanan destekler sürerken enerji ve madencilik gelirlerinden aktarılan pay da her geçen gün artıyor.

Fona kaynak oluşturulması amacıyla Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesi ile Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının bir bölümü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından fona aktarılıyor.

2026 yılında fona transfer edilen tutar 7,8 milyar lirayı aştı 2024 yılında başlatılan uygulama kapsamında fona aktarılan tutar ciddi bir seviyeye ulaştı. Sadece 2026 yılında fona transfer edilen tutar 7,8 milyar lirayı aştı. Böylece Aile ve Gençlik Fonu’na petrol ve maden gelirlerinden aktarılan toplam kaynak, 21,9 milyar lirayı buldu. Bu kaynağın 12,1 milyar liralık kısmı madenlerden, 9,8 milyar liralık bölümü de petrol ve doğal gazdan geldi.

"185 binden fazla gencimizin hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerli ve millî enerji kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirleri gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Bugüne kadar petrol, doğal gaz ve maden gelirlerimizden Aile ve Gençlik Fonu’na aktardığımız kaynak 21,9 milyar lirayı buldu. Sağladığımız bu imkânla 185 binden fazla gencimizin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemizin zenginliklerini gençlerimizin refahına kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Evlenecek olan ve Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanmak için gerekli şartları sağlayan gençlere, 18-25 yaş aralığında olmaları halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları halinde 200 bin lira destek sağlanıyor.