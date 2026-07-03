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Türkiye
AA 03.07.2026 21:02

Ankara'da 'yeni nesil' suç örgütlerine operasyon: 55 şüpheli tutuklandı

Ankara'da "yeni nesil" suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 55'i tutuklandı.

Ankara'da 'yeni nesil' suç örgütlerine operasyon: 55 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: DHA]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 30 Haziran'da "yeni nesil" suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 90'ı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri hasta olması nedeniyle adliyeye sevk edilemezken, 89 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarıldı.

Şüphelilerden 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 85'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 55'i tutuklanırken, 30 zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.

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