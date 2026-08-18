TEKNOFEST Mavi Vatan öncesi İzmit Körfezi'nde gövde gösterisi

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen TEKNOFEST Mavi Vatan, İzmit Körfezi'nde tarihi bir buluşmaya sahne olacak.

"Türk Bayrağını Al, Körfeze Gel" çağrısıyla vatandaşlar, yarın Türk donanmasının gurur veren geçişine ve milli kanatların selamlama uçuşuna tanıklık edecek.

Sabah saat 08.00'de Yalova'dan başlayacak selamlama geçişi, Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve SEKA Park rotasını takip ederek saat 13.00'te Derince'de sona erecek.

Denizlerdeki bu görkemli geçişte, Türk donanmasının gururu TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya, TCG Prevezeve, TCG Salihreis başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemiler ve denizaltılar yerini alacak.

Körfez semalarında ise heyecan doruğa çıkacak. Saat 13.00 ile 14.00 arasında deniz havacılığı uçakları, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları körfez üzerinde selamlama uçuşu yapacak.

Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI insansız hava araçları da gökyüzünden İzmit Körfezi'ni selamlayacak. 14.20-14.30 saatlerinde ise Türk Yıldızları gökyüzünde sergileyeceği nefes kesen gösteri uçuşuyla unutulmaz anlar yaşatacak.

İzmit Körfezi, Türk milletinin denizlerdeki gücüne, milli savunma sanayisindeki yükselişine ve gökyüzündeki bağımsızlık iradesine hep birlikte tanıklık edecek. Bu tarihi geçiş, vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla kıyılarda yerlerini almasıyla muhteşem bir buluşmaya dönüşecek.