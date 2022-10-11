Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da asayiş uygulamaları: 73 şüpheliye yasal işlem
[AA (Arşiv)]
Tekirdağ'da polis ekiplerince asayiş uygulamaları yapıldı. Toplam 52 olayda 73 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il ve ilçelerde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.
Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 29 bin 590 TL para ve 1 tabanca ele geçirdi.
Toplam 52 olayda 73 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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