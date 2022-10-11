Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da ırmak yatağı genişletiliyor
[Fotograf: AA]
Yağışlarda suyun denize daha kolay deşarj edilmesi ve taşkın riskinin önlenmesi amacıyla, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda genişletme çalışması başlatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait iş makineleriyle çalışmalar, Gecen Mahallesi terminal mevkisinde yürütülüyor.
Irmak yatağının daraldığı yaklaşık 1 kilometrelik noktada yürütülen genişletme ve taş tahkimat çalışmalarının 2 ay sürmesi bekleniyor.
Bartın'da 27 Haziran'da etkili olan sağanak sonrası, kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nın farklı noktalarında taşkınlar meydana gelmiş, sel nedeniyle birçok iş yeri ile bazı binaların bodrum katları sular altında kalmıştı.
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