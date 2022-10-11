Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çobanlık yapan Murat Adıyaman, 2017'de Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında kemik parçası buldu.

Burada alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile bölgede kazı çalışması başlatıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışmalarda fil, 3 toynaklı at, bovidae, gergedan ve zürafaya ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu.

''Çok önemli fosil kalıntıları elde ettik''

Alçı ceket yöntemi ile toprak altından çıkarılarak Bilim Merkezi'ne getirilip temizlenen fosiller, Fosil Müzesi'nde sergilenecek. Bu yıl yaz ayı döneminde yapılan kazıların başında Prof. Dr. Okşan Başoğlu ile Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu yer aldı.

Bu yılki saha çalışmalarının sona erdiğini, laboratuvar çalışmalarının başladığını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, ''Bu yılki kazı çalışmalarımız da daha öncekiler gibi oldukça verimli geçti. Çok önemli fosil kalıntıları elde ettik. Elimizde daha önce bulduğumuz canlı türlerine benzer buluntularımız var. Şu an araziyi kapatmış durumdayız. Biraz laboratuvara yoğunlaşacağız. Çünkü bu fosillerin replikasını da yapma işini üstlendik. O yüzden yoğun bir laboratuvar çalışmamız başlamış durumda'' dedi.

''Çıkaramadığımız çok fosil var''

Çıkarılamayan çok fazla fosil olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Başoğlu, ''Bu yılki buluntularda, öncekilere benzer üç parmaklı atlarımız, geyiklerimiz, fillerimiz, gergedanlarımız ve zürafalarımız var. Aynı türden canlı türlerimizle devam ediyoruz. 12 ay kazı yapmak, arazide durmak mümkün değil. Artık arazinin üstünü kapattık. Bu sene, sadece tek bir lokalitede kazı çalışması yapmamıza rağmen çıkaramadığımız çok fazla fosil var. Fosilleri laboratuvara getiriyoruz, temizliyoruz, güçlendiriyor ve sergiye hazır hale getiriyoruz. Eksik parçaların replikasını yapacağız. Şu ana kadar 2 bine yakın fosilimiz var. Bu sene ise 400'e yakın fosil bulduk. Bu da en az fosil çıkarabildiğimiz dönem'' diye konuştu.

Yeni çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Başoğlu, ''Havalar ısındığında tekrar alana çıkacağız. Taşhan ve Hırka da yoğunlaşacağız. Bir ayrı lokalitemiz de eski Hırka. Hırka'dan çok yoğun buluntular geliyor. Ekim ayının son haftası Taşhan ve Hırka da bir yaşlandırma çalışmamız olacak. Jeolojik yaşlandırma yapacağız. Ekim ayının son haftası yapacağımız çalışma ile bulduğumuz fosillere nokta yaşı vereceğiz. Bu alanların çok verimli olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.