Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 11:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Isınmak için yaktığı elektrikli ısıtıcı devrildi, yangında bir kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: İHA]
Amasya’da yalnız yaşayan bir kişi, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti. Evden yükselen dumanlar şehri kapladı.
Gökmedrese Mahallesi'ndeki iki katkı evde yalnız yaşayan Cahit Kol, ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Sabah saatlerinde devrildiği düşünülen ısıtıcı evdeki eşyaları tutuşturdu.
Evden yükselen dumanları fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Alevleri söndüren ekiplerin evde yaptığı kontrolde Kol’un cansız bedeni devrilen dolabın altında bulundu.
Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da olay yerine giderek söndürme çalışmasını takip etti. Cenaze, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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