Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari kırsalındaki sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Jandarma ekipleri tarafından Hakkari kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütleri tarafından kullandığı değerlendirilen silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
10 Ekim 2022 günü merkez kırsalında icra edilen operasyonda; sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet RPG-7 Roketatar, 629 adet 14,5 mm çapında mühimmat, 7 adet savunma tipi el bombası, 4 adet taarruz tipi el bombası, 18 adet Roketatar sevk fişeği, 8 adet Antitank Roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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