İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

10 Ekim 2022 günü merkez kırsalında icra edilen operasyonda; sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet RPG-7 Roketatar, 629 adet 14,5 mm çapında mühimmat, 7 adet savunma tipi el bombası, 4 adet taarruz tipi el bombası, 18 adet Roketatar sevk fişeği, 8 adet Antitank Roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.