Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi Ü.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen Ü.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Yunanistan FETÖ Edirne
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