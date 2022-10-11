İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi: Aranan 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 404 eğlence mekanında denetim yapıldı. 261 ekip ve 506 polisin katıldığı denetimlerde 67 iş yeri hakkında işlem yapıldı, 73 işletme hakkında tutanak düzenlendi. Mahkemeler tarafından haklarında arama kararı olan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da yapılan eğlence denetimlerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinasyonunda, Organize, Kaçakçılık, Narkotik, Özel Güvenlik, Trafik, Önleyici Şube Müdürlüğü ile 39 ilçe asayiş büro ekipleri katıldı.
Denetimler, 8-9 Ekim tarihlerinde, toplam 261 ekip ve 506 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.
Denetimden geçirilen 404 eğlence mekanında 4 bin 603 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgulamaları yapıldı.
Haklarında arama kararı olan 6 şüpheli yakalandı
Haklarında arama kararı olan 6 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda kapalı alan sigara yasaklarına uymayan 47, yönetmeliğe aykırı vale çalıştıran 23, kaldırım ve yolları otoparka çeviren 7 iş yeri hakkında işlem yapıldı.
Ayrıca "sorumlu müdür, canlı müzik belgesi, amaç dışı faaliyette bulunan, sigortasız işçi ve izin belgesi olmadan özel güvenlik çalıştırdığı" tespit edilen 73 işletme hakkında tutanak düzenlendi.
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