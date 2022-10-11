Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Emine Özdemir iki ineğinden birini sattı.

Tek kalan inek ahırda çok bağırıp komşuları rahatsız edince günlerce düşünen Özdemir'in sonunda aklına sıra dışı bir yöntem ve Özdemir salondaki aynayı ahıra taşımaya karar verdi.

Aynaya bakanca ineğin sustuğunu söyleyen Özdemir, ''Akşam oturuyorum ayna duruyor kenarda öyle bir düşünce aklıma geldi dedim ki bunu bir deneyeyim yani bakayım ne olacak indirdim sabahtan koydum onu yanına baktım ki inek bakıyor ona susuyor."

Ayna ile ikna etti

Özdemir'in komşusu durumu şu şekilde anlattı:

"Zannettim ki Emine yenge darlandı da ineği eletti, yani sattı. Bir de geldik ahıra ne gördük, İneğe aynada kendini görünce ses seda yok. Boyuna bağırıyordu biz bunu Emine halaya anlattık dedik Emine hala da öyle pratik yol buldu ki helal olsun Emine halama."

Emine Özdemir ineğin bir daha bağırmaması için aynayı sürekli temiz tutuyor.