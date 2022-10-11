İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda yapılan uygulama sırasında cenaze nakil hizmetinde kullanılan panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 144 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirilidi. Olayda gözaltına alınan sürücüler B.S. ve E.E. ile uyuşturucuyu Diyarbakır'dan temin ettiği öne sürülen H.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.