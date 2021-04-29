İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu ilçede 2 kişinin sosyal medyadan tarihi eser niteliği taşıyan objeleri ve sikkeleri satarak haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Ekipler düzenledikleri operasyonda F.Ö. ve G.D'yi piyasaya sürmeye çalıştıkları 789 sikke ve 164 obje ile yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.