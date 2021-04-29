Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ilgın ilçesine bağlı Zaferiye Mahallesi Orhaniye Kavşağı mevkiinde 2 şahsın tarihi eser niteliğinde bulunan objeleri satmak için müşteri aradıkları haberini aldı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekiplerin O.K. ve T.K.’nin üstünde yaptığı aramada 97 adet, ikametlerinde ise 53 adet olmak üzere toplamda 150 adet sikke, yüzük, ok ucu, çan, taş gibi çeşitli malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.