Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Yunanistan'ın ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Dikili ilçesinde ve Muğla'nın Dalaman ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ilçesinin Bademli açıklarında saat 00.55 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Dalaman'da 11 göçmen kurtarıldı
Ekipler, Dalaman açıklarında da lastik bot içinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 11 kişi kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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