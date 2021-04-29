Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ceviz kabuklarına gizlenmiş 153 kilo afyon sakızı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışması sonucunda İran'dan giriş yapan ceviz yüklü bir tırı durdurdu.
Ağrı Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararının ardından ekipler, dorse de ceviz dolu çuvalları aşağıya indirerek detaylı arama yaptı.
[Fotoğraf: AA]
3 gözaltı
Ekipler, 87 çuval içerisinde ceviz kabuklarına gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.G, Ö.K. ve A.H. adliyeye sevk edildi.
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