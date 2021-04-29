Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 63 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 63 göçmen, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.
Düzensiz göçmenlere giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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