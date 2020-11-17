Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine iki minibüsü durdurdu.

VİP olarak düzenlenmiş ve özel ışık sistemi bulunan M.G.'nin kullandığı minibüste 13, F.Ş.'nin kullandığı minibüste ise 9 düzensiz göçmen yakalandı. Araçlarda 2 şişme bot ele geçirildi. Sürücüler M.G. ile F.Ş., gözaltına alındı.

22 göçmenle ilgili soruşturma sürüyor.