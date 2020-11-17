Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 12:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da 2 minibüste 22 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 22 düzensiz göçmen yakalandı. 2 araç sürücüsü gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine iki minibüsü durdurdu.
VİP olarak düzenlenmiş ve özel ışık sistemi bulunan M.G.'nin kullandığı minibüste 13, F.Ş.'nin kullandığı minibüste ise 9 düzensiz göçmen yakalandı. Araçlarda 2 şişme bot ele geçirildi. Sürücüler M.G. ile F.Ş., gözaltına alındı.
22 göçmenle ilgili soruşturma sürüyor.
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