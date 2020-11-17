Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tencerenin içine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de narkotik köpeği "Çine"nin desteğiyle bir evde yapılan aramada porselen tencereye gizlenmiş 470 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından Kırşehir'e kısa süre önce gelen 3 kişiyi takibe alıp, kaldıkları eve operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Evde narkotik köpeği "Çine"nin de kullanıldığı aramada, köpeğin tepki verdiği vitrindeki porselen tencerede 470 uyuşturucu hap ve 3 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan M.K, G.Y. ve M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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