Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yardım, yataklık ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen işbirlikçilere operasyon düzenlendi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir. " denildi.