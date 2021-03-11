20 bin 116 nüfuslu Yenice, 3 bin 905 nüfuslu Ovacık ve 8 bin 576 nüfuslu Eflani ilçesinde bir süredir koronavirüs vakası görülmüyor.

Son vaka Ovacık’ta 30 Ocak’ta, Yenice’de 1 Mart’ta görülürken, Eflani ilçesinde ise 7 gündür vakaya rastlanmıyor.

Vatandaşlara teşekkür edildi

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, vatandaşlara hassasiyetlerinden ötürü teşekkür etti ve biraz daha sabırlı olmalarını istedi.

Vaka sayılarının sıfırlandığı Yenice Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu ve “Bu başarıyı elde etmemizde üstün gayret gösteren başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize, siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ediyoruz” notuna yer verildi.

Karabük, risk haritasında sarı renkli

Sadece kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde vakanın görüldüğü Karabük, risk haritasına göre "orta riskli" kategoride bulunuyor.