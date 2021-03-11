Kentte çeşitli temaslarda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezindeki programının ardından konvoyla Viranşehir ilçesine hareket etti.

Konvoyda yer alan plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir kara yolunun 15. kilometresi yakınlarındaki kavşakta minibüsle çarpıştı.

Kazada İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu ile şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Ensarioğlu'nun sağlık durumu iyi

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Ensarioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş da yaralıların tamamının genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Ensarioğlu'nun bileğinde kırık var, durumu iyi. Kendi talebi üzerine memleketi Diyarbakır'a sevk ediyoruz" dedi.