Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzincan'da kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre, rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan ve Iğdır'da saatte 40-60 kilometre kuvvetinde, Erzurum'un güneyi ile Erzincan ve Ağrı'da ise saatte 60-90 kilometre hızında eseceği öngörülüyor.
Kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgar, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Etiketler: Meteoroloji
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