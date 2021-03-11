Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden etkisini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat), kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.