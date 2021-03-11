Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtına yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden etkisini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat), kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji
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