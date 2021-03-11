Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara için zirai don uyarısı
Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden başlayarak, 14 Mart Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgede hafif kuvvette zirai don beklenildiği kaydedildi.
Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Marmara Bölgesi Tarım Üretimi
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